Wenn eine Schule ihren Namen wechselt, kann das verschiedene Gründe haben. Bei der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden hat man jetzt quasi die Reißleine gezogen. Wir berichten über die Hintergründe der Umbenennung.
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Die Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden gehört der Geschichte an – was den Namen anbelangt. Denn ab sofort trägt die weiterführende Schule im Oberkreis den Namen Realschule plus Daaden-Herdorf. Den Weg für die Umbenennung hat der Kreistag Altenkirchen in einem einstimmigen Beschluss freigemacht.