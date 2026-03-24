Kreistag macht den Weg frei
Realschule plus in Daaden hat ihren Namen geändert
Nach den Missbrauchsvorwüfen gegen Hermann Gmeiner wird die Realschule plus in Daaden den Namen des Gründers der SOS-Kinderdörfe
Nach den Missbrauchsvorwüfen gegen Hermann Gmeiner wird die Realschule plus in Daaden den Namen des Gründers der SOS-Kinderdörfer ablegen. Der Kreistag hat den Weg für die Namensänderung freigemacht.
Thomas Leurs

Wenn eine Schule ihren Namen wechselt, kann das verschiedene Gründe haben. Bei der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden hat man jetzt quasi die Reißleine gezogen. Wir berichten über die Hintergründe der Umbenennung.

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Die Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden gehört der Geschichte an – was den Namen anbelangt. Denn ab sofort trägt die weiterführende Schule im Oberkreis den Namen Realschule plus Daaden-Herdorf. Den Weg für die Umbenennung hat der Kreistag Altenkirchen in einem einstimmigen Beschluss freigemacht.

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