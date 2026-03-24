Kreistag macht den Weg frei Realschule plus in Daaden hat ihren Namen geändert Markus Kratzer 24.03.2026, 14:00 Uhr

i Nach den Missbrauchsvorwüfen gegen Hermann Gmeiner wird die Realschule plus in Daaden den Namen des Gründers der SOS-Kinderdörfer ablegen. Der Kreistag hat den Weg für die Namensänderung freigemacht. Thomas Leurs

Wenn eine Schule ihren Namen wechselt, kann das verschiedene Gründe haben. Bei der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden hat man jetzt quasi die Reißleine gezogen. Wir berichten über die Hintergründe der Umbenennung.

Die Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden gehört der Geschichte an – was den Namen anbelangt. Denn ab sofort trägt die weiterführende Schule im Oberkreis den Namen Realschule plus Daaden-Herdorf. Den Weg für die Umbenennung hat der Kreistag Altenkirchen in einem einstimmigen Beschluss freigemacht.







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