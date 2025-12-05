Nach Missbrauchsvorwürfen Realschule plus Daaden wird bei neuen Namen mitreden Daniel-D. Pirker 05.12.2025, 20:00 Uhr

i Nach den Missbrauchsvorwüfen gegen Hermann Gmeiner will die Realschule plus in Daaden den Namen des Gründers der SOS-Kinderdörfer ablegen. Thomas Leurs

Nach den Missbrauchsvorwürfen um den Gründer der SOS-Kinderdörfer will die Realschule plus in Daaden den Namen ablegen. Wie sehen nun die nächsten Schritte aus? Und inwiefern spielt die Debatte um Hermann Gmeiner eine Rolle im Schulalltag?

Seit 1982 trägt die heutige Realschule plus (ehemals Hauptschule) in Daaden den Namen Hermann Gmeiner. Doch damit wird es vorbei sein. Vor einigen Wochen wurden Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer bekannt. Medienberichten sollen die Taten, bei denen mindestens acht Jungen sexuell missbraucht worden sein sollen, zwischen den 50ern und 80ern stattgefunden haben.







