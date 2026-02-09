Grüner Betzdorfer kandidiert Realo plaudert über Heimatstadt, Radwege und Wahlrecht Elmar Hering 09.02.2026, 16:00 Uhr

i Markus Grigat, Direktkandidat von Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 1, hat als Treffpunkt für das Pressegespräch die Betzdorfer Innenstadt vorgeschlagen. Elmar Hering

Am 22. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Um die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu porträtieren, haben wir uns mit ihnen zum Gespräch getroffen. Heute: Markus Grigat aus Betzdorf von Bündnis90/Die Grünen.

Die Betzdorfer Innenstadt liegt ihm am Herzen, deshalb hat Markus Grigat diesen Ort als Treffpunkt für das Gespräch mit unserer Zeitung vorgeschlagen. Der 57-Jährige tritt zur bevorstehenden Landtagswahl als Direktkandidat der Partei Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 1 an.







Artikel teilen

Artikel teilen