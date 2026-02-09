Grüner Betzdorfer kandidiert 
Realo plaudert über Heimatstadt, Radwege und Wahlrecht
Markus Grigat, Direktkandidat von Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 1, hat als Treffpunkt für das Pressegespräch die Betzdorfer
Markus Grigat, Direktkandidat von Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 1, hat als Treffpunkt für das Pressegespräch die Betzdorfer Innenstadt vorgeschlagen.
Elmar Hering

Am 22. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Um die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu porträtieren, haben wir uns mit ihnen zum Gespräch getroffen. Heute: Markus Grigat aus Betzdorf von Bündnis90/Die Grünen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Betzdorfer Innenstadt liegt ihm am Herzen, deshalb hat Markus Grigat diesen Ort als Treffpunkt für das Gespräch mit unserer Zeitung vorgeschlagen. Der 57-Jährige tritt zur bevorstehenden Landtagswahl als Direktkandidat der Partei Bündnis90/Die Grünen im Wahlkreis 1 an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren