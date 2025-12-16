Bürokratie vereitelt Projekt Reaktivierung des Mammelzer Weihers ist vom Tisch Annika Stock 16.12.2025, 18:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Stefan Schmidt (von links), der Erste Beigeordnete Frank Meyer und Beigeordneter Reinhard Krämer sind enttäuscht, dass die Reaktivierung des Mammelzer Weihers vom Tisch ist. Annika Stock

Nach 50 Jahren heißt es nun: Mammelzer Weiher ade. Die Ortsgemeinde hat beschlossen, den Weiher nicht wieder zu reaktivieren. Grund sind hohe Kosten und Verzögerungen im Nachprüfungsverfahren. Aber was bedeutet das für den Angelverein von Mammelzen?

Nun gibt es Gewissheit: Der Mammelzer Weiher wird nicht wieder reaktiviert. „Das ist sehr schade“, sagt Ortsbürgermeister Stefan Schmidt beim Ortstermin mit unserer Zeitung. In gewisser Weise sei der Weiher ein Wahrzeichen der drittgrößten Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gewesen.







