Gedanken des Bürgermeisters Rathausumzug in Wissen zwischen Abschied und Zuversicht Elmar Hering 12.06.2026, 19:00 Uhr

i Bürgermeister Berno Neuhoff freut sich auf den Rathaus-Neubau. Archivfoto Elmar Hering

Nach vielen Jahren der Planung steht die Verbandsgemeinde Wissen jetzt kurz davor, ihr neues Rathaus zu beziehen. In einem solchen Moment sind Worte des Dankes angebracht.

Mit viel Zuversicht, aber auch einer kleinen Portion Wehmut dürften die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung in die nahe Zukunft schauen, denn der Umzug des kompletten Rathauses steht unmittelbar bevor. In der kommenden Woche (15. bis 19. Juni) ist das Rathaus daher aus gutem Grund geschlossen: Alle Mitarbeiter packen dann beim Umzug in den direkt benachbarten Neubau kräftig mit an.







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