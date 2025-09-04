Mehrere richtungsweisende Projekte hat der Ortsgemeinderat Hamm in seiner jüngsten Sitzung vorangebracht. Dabei wird auch einiges an Geld in die Hand genommen. Was ist konkret geplant?

Zügig arbeitete der Ortsgemeinderat Hamm elf öffentliche Tagesordnungspunkte in seiner Sitzung im Kulturhaus ab. Alle Beschlüsse fanden ein einstimmiges Votum. 30 Minuten nahm die Einwohnerfragestunde in Anspruch, in der eine breite Palette an Themen angesprochen wurde. Teilweise konnten diese sofort abgehandelt werden; weitere münden in die gemeindliche Bearbeitung ein.

Im Rahmen der laufenden Baumaßnahmen in der Mühlenstraße erhielt die bauausführende Firma G. Koch aus Westerburg den Auftrag, vier Bordsteinabsenkungen an Gehwegen herzustellen. Die Vergabe erfolgte bereits in der Sommerpause durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, da die Kosten in Höhe von 8860,42 Euro unterhalb der Wertgrenze gemäß den geltenden Vergabevorschriften lagen.

Raiffeisen-Grundstück soll umgebaut werden

Im Zusammenhang mit der erstmaligen Herstellung des letzten Abschnittes der Haydnstraße sowie der Richard-Wagner-Straße konnte die damit einhergehende Ausschreibung im Juli abgeschlossen werden. Drei Anbieter beteiligten sich. Das gesamtwirtschaftlichste Angebot gab ebenfalls die Firma Koch ab. Auf die Gemeinde Hamm entfallen 572.442,80 Euro an Kosten, weitere 259.419,52 Euro sind von den Verbandsgemeindewerken Hamm aufzubringen.

Ein beschleunigtes Verfahren beschloss der Rat für die zweite Änderung des Bebauungsplanes Nummer 22 „Ortsmitte II“. Dieses bezieht sich ausschließlich auf das gemeindeeigene Raiffeisen-Grundstück, welches im Rahmen der Ortskernsanierung zu einer Gemeinbedarfseinrichtung umgebaut werden soll. Bei den Planungen war festgestellt worden, dass die im schon älteren Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen überschritten werden – deshalb die Änderung, um die Nutzungsmöglichkeiten des zukünftigen Raiffeisen-Treffs nicht einzuschränken. Erläuterungen dazu gab Christoph Trapp von der Hammer Bauverwaltung.

i Ein Blick auf das Raiffeisen-Grundstück. Dieses soll im Zuge der Ortskernsanierung umgebaut werden. Rolf-Dieter Rötzel

Bezüglich den auf dem Raiffeisen-Grundstück weiter geplanten Baumaßnahmen vergab der Rat einen Folgeauftrag an das tätige Architekturbüro Kramm aus Limburg in Höhe von 119.445,73 Euro für die Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung und Objektbetreuung. Die Architektenleistung wird im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Wachstum und nachhaltige Entwicklung (WNE)“ gefördert.

Zugestimmt wurde einer geplanten Gehwegerweiterung im Bereich der Zufahrt zum Marktzentrum, von der Mühlenstraße aus gesehen auf der rechten Seite. Die Maßnahme erhöht die Verkehrssicherheit für die Fußgänger in hohem Maße, da die Querung des dreispurigen Einmündungsbereichs zukünftig entfallen kann. Die Idee zur Errichtung der zusätzlichen fußläufigen Verbindung zum Marktzentrum entstand aus mehreren Rückmeldungen seitens der Bürgerschaft. Der Eigentümer zeigte sich in Gesprächen mit der weiteren Anbindung einverstanden; die Bauausführung soll zeitnah im Rahmen der aktuellen Baumaßnahme „Mühlenstraße“ erfolgen. Die Ortsgemeinde Hamm leistet einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50 Prozent (knapp 8000 Euro) der Gesamtkosten.

i Vom Marktzentrum mit Blick auf die Mühlenstraße gesehen, soll links eine weitere fußläufige Anbindung geschaffen werden. Rechts ist der bestehende Bürgersteig zu sehen. Rolf-Dieter Rötzel

In der Richard-Wagner-Straße ist die Straßenbeleuchtung um acht und in der Haydnstraße um zehn Lampen zu erweitern. Ortsbürgermeister Thomas Christmann bat den Rat, Gedanken bezüglich der Gestaltung der Beleuchtungskörper anzustellen. Spenden wurden von der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft Hachenburg angenommen.

In der Einwohnerfragestunde standen unangepasste Geschwindigkeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt und das damit verbundene gefährliche Überqueren der B256 in den gegenüberliegenden Einmündungsbereichen von Balkertsweg (Schulweg) und der Bergstraße in einem besonderen Fokus. Gefordert wurde ein Zebrastreifen. Angeregt wurden ferner die Schaffung eines Seniorenbeirats sowie eine offizielle Freigabe der Hüttengasse für Radfahrer, kritisiert die Benutzung eines gesperrten Waldweges im Bereich „Huth“ durch Autos. Freudig nahm der Rat auf, dass die „Hammer Blumenfrauen“ weiter aktiv sein möchten.