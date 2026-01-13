Führerschein sechs Monate weg Raser aus Wisserland muss 2000 Euro Strafe zahlen Thomas Leurs 13.01.2026, 18:00 Uhr

Ein 26-Jähriger muss sich vor dem Betzdorfer Amtsgericht wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Thomas Leurs

Diese Fahrt hat für einen 26-Jährigen lang anhaltende Folgen gehabt. Mit teilweise deutlich über 100 Kilometern pro Stunde rast er aus Betzdorf Richtung Wissen nach Mittelhof. Dumm nur, dass er - ohne es zu wissen - einen Polizisten überholt.

Um wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens angeklagt zu werden, muss man nicht zwangsläufig sich mit anderen Fahrern messen. Es reicht schon, wenn man alleine stark aufs Gaspedal drückt und deutlich über der zulässigen Maximalgeschwindigkeit unterwegs ist.







