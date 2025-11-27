Randalierer nach AfD-Weihnachtsfeier verurteilt

Eine AfD-Weihnachtsfeier im Kreis Altenkirchen lief für einen 18-Jährigen aus dem Ruder. Stark alkoholisiert kam er ins Krankenhaus, in dem er unter anderem einen Arzt rassistisch beleidigte. Nun ist im Amtsgericht Betzdorf das Urteil gefallen.
Es ist eine Weihnachtsfeier im Kreis Altenkirchen gewesen, die für einen damals 18-Jährigen aus dem Ruder gelaufen ist. Ein verhängnisvoller Mix aus Alkohol und Cannabis hatte an einem Abend im Dezember 2024 zu einer derart starken Wirkung geführt, dass der junge Mann ins Krankenhaus nach Hachenburg eingeliefert werden musste (unsere Zeitung berichtete).