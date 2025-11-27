Vorfall von Dezember 2024 Randalierer nach AfD-Weihnachtsfeier verurteilt Thomas Leurs 27.11.2025, 18:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht in Betzdorf musste sich ein 19-Jähriger verantworten. Er hat unter Drogen- und Alkoholeinfluss im Krankenhaus in Hachenburg und später in der Arrestzelle randaliert. Thomas Leurs

Eine AfD-Weihnachtsfeier im Kreis Altenkirchen lief für einen 18-Jährigen aus dem Ruder. Stark alkoholisiert kam er ins Krankenhaus, in dem er unter anderem einen Arzt rassistisch beleidigte. Nun ist im Amtsgericht Betzdorf das Urteil gefallen.

Es ist eine Weihnachtsfeier im Kreis Altenkirchen gewesen, die für einen damals 18-Jährigen aus dem Ruder gelaufen ist. Ein verhängnisvoller Mix aus Alkohol und Cannabis hatte an einem Abend im Dezember 2024 zu einer derart starken Wirkung geführt, dass der junge Mann ins Krankenhaus nach Hachenburg eingeliefert werden musste (unsere Zeitung berichtete).







