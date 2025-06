Bereits zum fünften Mal lockt die Raiffeisenwoche in die Region. Da die beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen/Flammersfeld und Hamm Wirkstätten des großen Genossenschaftlers waren, ist es da nur logische Konsequenz, dass man auch hier nach Raiffeisens Vorbild getreu dem Motto: „Gemeinsam ist man stärker“ agiert und die Kräfte bündelt.

„Das Zepter soll auch so ein bisschen im Wechsel gereicht werden“, sagt Emilienne Markus von der Hammer Tourist-Information. Will heißen, in diesem Jahr zeichnet die VG Altenkirchen-Flammersfeld für viele Veranstaltungen verantwortlich, so etwa auch für den Auftakt, der in Güllesheim stattfinden wird.

Raiffeisenwoche ist ein Symbol für gelebtes Miteinander

Am Sonntag, 29. Juni, verwandelt sich das Gelände der Raiffeisenhalle in Güllesheim ab 12 Uhr in eine lebendige Bühne für Unternehmen, Handwerksbetriebe, Vereine und Institutionen. „WIR 2025“ steht dabei für Wirtschaft, Innovation und Regionalität und symbolisiert die Fusion zweier Verbandsgemeinden, die gemeinsam neue Perspektiven schaffen. Auf der WIR 2025 wird die Raiffeisenwoche dann um 12 Uhr offiziell eröffnet. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Kunst und Unterhaltung, und natürlich ist auch für das leibliche Wohl an diesem Tag auf der Schlemmermeile bestens gesorgt, zum Beispiel mit Raiffeisenbier, Weinen in Raiffeisenedition und vielem mehr.

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Eröffnung der Raiffeisenwoche gemeinsam mit meinem Amtskollegen Dietmar Henrich vornehmen darf“, freut sich VG-Bürgermeister Fred Jüngerich.

Stiftungsabend für junge Talente ist ein Highlight

Im Mittelpunkt steht das Motto des Jahres der Internationalen Genossenschaften: „Cooperatives Build a Better World“, das die Veranstaltung mit vielfältigen Mitmach-Aktionen, kulturellen Highlights und gesellschaftlichem Engagement verbindet. „Ich freue mich ebenfalls sehr, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit unserer Nachbarverbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Raiffeisenwoche ausrichten und damit zugleich ein Zeichen für gelebte interkommunale Zusammenarbeit setzen. Mit einem abwechslungsreichen Programm würdigen wir nicht nur das beeindruckende Erbe Friedrich Wilhelm Raiffeisens, sondern schaffen auch Möglichkeiten der Begegnung, der Unterhaltung und des Miteinanders“, bestätigt auch sein Hammer Kollege Dietmar Henrich.

Für Emilienne Markus hat die Woche aber noch viele Highlights. So etwa der große Spendenabend zugunsten der Adele-Pleines-Stiftung. Dieser wird am 5. Juli im Kulturhaus in Hamm stattfinden. Anlässlich des Internationalen Tages der Genossenschaften (alljährlich am ersten Samstag im Juli) geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch darum, einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Bildung zu leisten.

Graffiti-Workshop für junge Künstler

Der Abend steht unter dem Motto „Hämmscher Talente“ und wird unter anderem von Grundschule und IGS sowie der Sängerin Amelie Pritz bestritten. Ein Highlight des Abends ist die Podiumsrunde zum Thema „Genossenschaften machen Bildung besser“ am Beispiel der Schülergenossenschaft „The Student Company eSG“ der Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe. Um die Jugend geht es auch bei einem Graffiti-Workshop mit dem bekannten Künstler Seymor.

Es locken in dieser Woche noch die Eröffnung des Lotsenpunktes in Hamm, wo am Donnerstag, 10. Juli, das Projekt, das schon eine längere Zeit läuft, offiziell an den Start geht. Das passe hervorragend zu Raiffeisens Idee, so Markus, da die Beratungsstelle, die gemeinschaftlich von Diakonie, Caritas und der VG betrieben wird, niedrigschwellig Hilfsangebote gebe.

Raiffeisentriathlon ist der krönende Abschluss

Am Samstag, 12. Juli, lockt dann noch das große Museumsfest nach Hamm. Die Heimatfreunde im Hammer Land und die Kita-Sozialarbeit, in Zusammenarbeit mit den Kita-Netzwerkern in der Verbandsgemeinde Hamm laden von 14 bis 18 Uhr zu einem spannenden Familientag ein.

Den Abschluss bildet wie immer am Sonntag, 13. Juli, der große Raiffeisentriathlon rund um das Waldschwimmbad Thalhausermühle. 200 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und rund drei Kilometer laufen. Zudem bietet die 3F-Staffel Spaß für jedermann.

Hier findet man das komplette Programm

Das komplette Programm findet sich unter https://www.hamm-sieg.de/de/raiffeisen-sehen-erleben/raiffeisenwoche/das-programm/