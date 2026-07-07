Rekord im fünften Jahr Raiffeisentriathlon in Hamm: 230 Teilnehmer gemeldet Sonja Roos 07.07.2026, 15:00 Uhr

i So begann alles im Corona-Sommer 2021: Veranstalter Hans-Christian Mager (2.von rechts) konnte nicht nur Hamms Bürgermeister Dietmar Henrich (links) mit seiner Idee für einen Raiffeisentriathlon begeistern, sondern auch die beiden Volksbankvorstände Thomas Kölzer und Sven Gewehr sowie Mike Bender (Mitte von rechts) als Sponsoren gewinnen. Auch der damalige Ortsbürgermeister von Hamm, Bernd Niederhausen (rechts), freute sich. Archiv: Sonja Roos

Bereits zum fünften Mal findet in Hamm zum Ende der Raiffeisenwoche der Raiffeisentriathlon statt. Ein guter Grund, mit Veranstalter Hans-Christian Mager auf die Anfänge im Corona-Sommer 2021 zurückzublicken.

Bereits zum fünften Mal findet am kommenden Sonntag, 12. Juli, der Raiffeisentriathlon statt. Ein guter Anlass, um mit Veranstalter Hans-Christian Mager und VG-Bürgermeister Dietmar Henrich einen kleinen Rückblick zu machen.Die Idee sei ihm im zweiten Corona-Jahr gekommen, als alle sportlichen Veranstaltungen vorsorglich abgesagt wurden, so Hans-Christian Mager, der von Haus aus Diplom-Verwaltungswirt ist, sportliche Veranstaltungen wie den ...







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