Bereits zum fünften Mal findet in Hamm zum Ende der Raiffeisenwoche der Raiffeisentriathlon statt. Ein guter Grund, mit Veranstalter Hans-Christian Mager auf die Anfänge im Corona-Sommer 2021 zurückzublicken.
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Bereits zum fünften Mal findet am kommenden Sonntag, 12. Juli, der Raiffeisentriathlon statt. Ein guter Anlass, um mit Veranstalter Hans-Christian Mager und VG-Bürgermeister Dietmar Henrich einen kleinen Rückblick zu machen.Die Idee sei ihm im zweiten Corona-Jahr gekommen, als alle sportlichen Veranstaltungen vorsorglich abgesagt wurden, so Hans-Christian Mager, der von Haus aus Diplom-Verwaltungswirt ist, sportliche Veranstaltungen wie den ...