Raiffeisenmuseum zieht Besucher aus der ganzen Welt an

Das Raiffeisenmuseum in Hamm ist das einzig kuratierte, also von Fachleuten konzipierte, Raiffeisenmuseum in Deutschland. Kein Wunder, dass die Besucherzahlen stetig steigen. Ab Februar kann man es jedem ersten Sonntag im Monat kostenlos besichtigen.