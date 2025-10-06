Tour startete in Eichelhardt Raiffeisen Veteranenfahrt begeistert Autoliebhaber Emily Roos 06.10.2025, 18:15 Uhr

i Das älteste Auto, ein Chenet & Walker T Baujahr 1912. Emily Roos

Vom Sportlerheim Eichelhardt ging es für Oldtimerfans der 45. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt am Wochenende los. Der Motorsport Club Altenkirchen lud Teilnehmer und Besucher zu einem interessanten Schauspiel.

In und um Eichelhardt trafen sich am Wochenende zahlreiche Oldtimerfreunde zur 45. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt. Der Motorsport Club Altenkirchen veranstaltete die traditionelle Ausfahrt unter der Leitung von Fahrtleiter Armin Becker. Trotz des unbeständigen Wetters gingen rund 90 Oldtimer und historische Motorräder an den Start.







