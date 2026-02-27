Tier von Wildkamera erfasst
Räudiger Wolf könnte im Raum Mittelhof unterwegs sein
Ist ein räudiger Wolf im Raum Mittelhof unterwegs? Die Aufnahme einer Wildkamera legt das nahe.
privat/BI Wolfsprävention Westerwald

Ein offensichtlich stark durch Krankheit gezeichnetes Tier hat nahe Mittelhof eine Fotofalle ausgelöst. Die zuständige Fachstelle hält es für gut möglich, dass ein räudiger Wolf zu sehen ist. Konkrete Gefahren würden sich aber nicht ergeben.

Das Fell ist fast komplett ausgefallen, der Körper wirkt stark unterernährt: Gar nicht gesund sieht ein Tier aus, das am Karnevalssamstag (14. Februar) im Raum Mittelhof vor eine Wildkamera gelaufen ist – und bei dem es sich um einen Wolf zu handeln scheint.

