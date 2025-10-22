Hat die AfD vor, den Gebäudekomplex der Landjugendakademie in Altenkirchen zu kaufen? Seit Tagen wird darüber in der Kreisstadt diskutiert. Wir haben bei Fred Jüngerich nachgefragt, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde.
Lesezeit 1 Minute
Plant die AfD, die zum Verkauf stehende Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen käuflich zu erwerben? Was inzwischen offen in der Kreisstadt diskutiert wird, bleibt weiterhin rätselhaft. Denn es gibt, so haben Akademieleiter Tobias Schmidt und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz unserer Zeitung bestätigt, keine offizielle Anfrage der Partei, die auf ein Kaufinteresse schließen lässt.