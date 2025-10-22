Was VG-Chef Jüngerich sagt Rätsel um Verkauf der Landjugendakademie Altenkirchen 22.10.2025, 19:05 Uhr

i Der geplante Verkauf der Landjugendakademie ist bislang nicht als Thema auf dem Schreibtisch von Fred Jüngerich gelandet. Dies berichtet der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unserer Zeitung. Archiv Annika Stock. Annika Stock

Hat die AfD vor, den Gebäudekomplex der Landjugendakademie in Altenkirchen zu kaufen? Seit Tagen wird darüber in der Kreisstadt diskutiert. Wir haben bei Fred Jüngerich nachgefragt, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Plant die AfD, die zum Verkauf stehende Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen käuflich zu erwerben? Was inzwischen offen in der Kreisstadt diskutiert wird, bleibt weiterhin rätselhaft. Denn es gibt, so haben Akademieleiter Tobias Schmidt und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz unserer Zeitung bestätigt, keine offizielle Anfrage der Partei, die auf ein Kaufinteresse schließen lässt.







