Dauerparker an Kreisstraße Rätsel um Twingo bei Wehbach – das sagt die Polizei 13.11.2025, 15:50 Uhr

i Seit Wochen parkt ein herrenloser Renault Twingo am Waldrand auf der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf. Das Fahrzeug ist mit Polizeiband versehen. Daniel-D. Pirker

Bereits seit Längerem ist ein offenbar herrenloser Twingo an der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf abgestellt und mit Polizeiband versehen. Was hat es mit dem auffälligen Daueparker auf sich? Unsere Zeitung erkundigte sich bei der Polizei.

Bereits seit einiger Zeit bietet sich jedem, der zwischen den Kirchener Ortsteilen Wehbach und Wingendorf unterwegs ist, ein ungewöhnliches Bild: Direkt an der Kreisstraße steht ein mit Polizeiband versehener Renault Twingo. An vielen Stellen überdeckt bereits Laub den schwarzen Lack des offenbar nicht mehr ganz so neuen Kleinwagens.







