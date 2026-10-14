Ist eine Durchfahrt erlaubt? Rätsel um Schranke zwischen Wölmersen und Kettenhausen Annika Stock 14.10.2026, 14:00 Uhr

i Berechtigte sind in der Lage, die Schranke zu öffnen und zu schließen, wie das Forstamt Altenkirchen auf Nachfrage mitteilt. Bei dem Wirtschaftsweg handelt es sich nicht um eine gewidmete Straße. Friedhelm Adorf

Für Verwunderung sorgt eine ab und zu geschlossene Schranke am sanierten Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße „Zum Wiesental“ bei Kettenhausen. Unsere Zeitung hat nach dem Hinweis von Friedhelm Adorf bei den zuständigen Stellen nachgefasst.

. Mal ist die Schranke am Wirtschaftsweg offen, der sich in der Verlängerung der Straße „Zum Wiesental“ von Kettenhausen befindet, mal ist sie geschlossen. Die Schranke befindet sich zwischen Kettenhausen und Wölmersen. Über die nun zwischendurch länger geschlossene Schranke wunderte sich Anwohner Friedhelm Adorf aus Heupelzen.







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