Ist eine Durchfahrt erlaubt?
Rätsel um Schranke zwischen Wölmersen und Kettenhausen 
Berechtigte sind in der Lage, die Schranke zu öffnen und zu schließen, wie das Forstamt Altenkirchen auf Nachfrage mitteilt. Bei
Berechtigte sind in der Lage, die Schranke zu öffnen und zu schließen, wie das Forstamt Altenkirchen auf Nachfrage mitteilt. Bei dem Wirtschaftsweg handelt es sich nicht um eine gewidmete Straße.
Friedhelm Adorf

Für Verwunderung sorgt eine ab und zu geschlossene Schranke am sanierten Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße „Zum Wiesental“ bei Kettenhausen. Unsere Zeitung hat nach dem Hinweis von Friedhelm Adorf bei den zuständigen Stellen nachgefasst. 

Lesezeit 2 Minuten
. Mal ist die Schranke am Wirtschaftsweg offen, der sich in der Verlängerung der Straße „Zum Wiesental“ von Kettenhausen befindet, mal ist sie geschlossen. Die Schranke befindet sich zwischen Kettenhausen und Wölmersen. Über die nun zwischendurch länger geschlossene Schranke wunderte sich Anwohner Friedhelm Adorf aus Heupelzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren