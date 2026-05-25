Sassenroth, Wissen, Morsbach
Rad-Event bewegt emotional und sorgt für Spenden
Hauptorganisator Marco Corigliano nimmt André Metzger voller Stolz am Ziel in Empfang
Hauptorganisator Marco Corigliano nimmt André Metzger voller Stolz am Ziel in Empfang
Sarah Metzger

Tränen, Schweiß und Stolz: Beim Benefiz-Radeln „Kilometer für Kinder“ kamen beeindruckende 633 Kilometer zusammen. Die Spenden gehen an das Kinderhospiz Olpe, das dringend Geld für neue Pflegebetten benötigt.

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Es ist schon eine tolle Leistung, welche die beiden Organisatoren Marco Corigliano und André Metzger am Samstag und Sonntag gemeinsam mit Mitstreitern vollbracht haben. Marco Corigliano ist der Hauptorganisator und der Initiator der sozialen Aktion „Kilometer für Kinder“, die jetzt bereits zum fünften Mal, alle zwei Jahre stattgefunden hat.

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