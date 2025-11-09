„Erhebliche Menge“ ausgelaufen Quecksilber-Vorfall in Altenkirchen: Was bekannt ist 09.11.2025, 18:00 Uhr

Ein Vorfall mit Quecksilber hat Ende Oktober in Altenkirchen Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Klar ist nun, dass eine ungewöhnlich große Menge des Gefahrstoffs ausgetreten war. Wir haben mit BKI Björn Jestrimsky darüber gesprochen.

Aufregung herrschte Ende Oktober im sonst ruhigen Wohnviertel an der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen. Auf dem Bürgersteig war Quecksilber entdeckt worden, was einen Gefahrstoffeinsatz mit zahlreichen Blaulichtkräften und eine stundenlange Absperrung des betroffenen Bereichs zur Folge hatte.







