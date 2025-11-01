Kripo eingeschaltet Quecksilber-Vorfall in Altenkirchen gibt Rätsel auf 01.11.2025, 07:00 Uhr

i Der Gefahrstoffvorfall am Mittwoch in Altenkirchen gibt weiter Rätsel auf. Thomas Roos

Eine kleine Menge eines potenziellen Gefahrstoffs, mutmaßlich Quecksilber, hat am Mittwoch in Altenkirchen einen großen Blaulichteinsatz ausgelöst. Wir haben uns erkundigt, welche neuen Erkenntnisse es zu dem Vorfall gibt.

Der Vorfall in Altenkirchen, wo am Mittwoch offenbar ausgelaufenes Quecksilber einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auslöste, gibt weiterhin Rätsel auf. Nachdem Mittwochmittag der Polizei eine Kleinstmenge verdächtiger Flüssigkeit in der Theodor-Fliedner-Straße gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit einem Gefahrstoffzug an.







