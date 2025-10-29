Straße stundenlang gesperrt Quecksilber löst Blaulichteinsatz in Altenkirchen aus 29.10.2025, 15:59 Uhr

i Der Bereich Leuzbacher Weg/Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen blieb wegen eines Gefahrstoffvorfalls über Stunden gesperrt. Thomas Roos

Eine Kleinstmenge an Quecksilber ist am Mittwochmittag aus unbekannten Gründen in Altenkirchen ausgetreten. Das Resultat war eine stundenlange Sperrung des betroffenen Bereichs. Die Feuerwehr rückte mit dem Gefahrstoffzug an.

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil am Mittwochmittag das Auslaufen einer „Kleinstmenge einer Flüssigkeit, vermutlich Quecksilber“, so die Polizei in einer Pressemeldung, in der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen gemeldet wurde, kam es im Anschluss zu einem Großeinsatz von Blaulichtkräften.







