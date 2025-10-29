Eine Kleinstmenge an Quecksilber ist am Mittwochmittag aus unbekannten Gründen in Altenkirchen ausgetreten. Das Resultat war eine stundenlange Sperrung des betroffenen Bereichs. Die Feuerwehr rückte mit dem Gefahrstoffzug an.
Lesezeit 1 Minute
Kleine Ursache, große Wirkung: Weil am Mittwochmittag das Auslaufen einer „Kleinstmenge einer Flüssigkeit, vermutlich Quecksilber“, so die Polizei in einer Pressemeldung, in der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen gemeldet wurde, kam es im Anschluss zu einem Großeinsatz von Blaulichtkräften.