Aus dem Stadtrat Altenkirchen „Q’damm Center“: Treppenanlage noch nicht fertig Annika Stock 02.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Zuwegung am „Q’damm Center“ ist auch am 30. September noch nicht fertiggestellt. Annika Stock

Das „Q’damm Center“ war bei der Sitzung des Altenkirchener Stadtrats Thema, ebenso die neue Beleuchtung für die Anbindung durch die Kirchpassage. Aber auch die ärztliche Förderung und Beschwerden durch ein „Hupkonzert“ beschäftigten die Mitglieder.

Eigentlich sollte die Treppenanlage am „Q’damm Center“ zum Oktober fertiggestellt werden – so hatte Investor Bernard Dov Widerker gegenüber unserer Zeitung und der Stadt Altenkirchen das Zeitfenster für die Restarbeiten angegeben. Doch auch bei der Stadtratssitzung am 30.







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