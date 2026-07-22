Investor äußert sich zum Stand
„Q’damm Center“: Treppe und Aufzug noch nicht fertig
Die Zuwegung am „Q’damm Center“ in Altenkirchen ist vom Bürgerstein an der Quengelstraße aus immer noch nicht gewährleistet.
Die Zuwegung am „Q’damm Center“ in Altenkirchen ist vom Bürgerstein an der Quengelstraße aus immer noch nicht gewährleistet.
Annika Stock

Der Fahrstuhl am „Q’damm Center“ ist eingebaut, kann aber noch nicht genutzt werden aufgrund der fehlenden Treppe. Die fehlende Zuwegung an der Quengelstraße sorgte für Kritik bei Einzelhändlern in der Wilhelmstraße. Wie ist der aktuelle Stand?

Lesezeit 1 Minute
Seit dem 23. Oktober 2025 ist das „Q’damm Center“ für Besucher geöffnet und bietet mit seinen Nahversorgungsmärkten Rewe, Penny, DM, NKD, KiK, Action und Hörakustik Welle eine breite Auswahl am Weyerdamm in Altenkirchen. Doch seit der Fertigstellung lässt die entsprechende Zuwegung noch auf sich warten – damit ist die fehlende Treppe an der Quengelstraße sowie der Aufzug gemeint.
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