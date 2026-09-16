Investor äußert sich zum Plan „Q’damm Center“: Treppe soll im September fertig werden Annika Stock 16.09.2026, 17:00 Uhr

i Die Treppe am „Q’damm Center“ wird zusammen mit dem Aufzug eine verkürzte Zuwegung von der Quengelstraße für Besucher ermöglichen. Annika Stock

Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker äußert sich auf Anfrage unserer Zeitung zum Stand der Dinge. Viele Menschen warten seit Monaten auf die vollständige Zuwegung des „Q’damm Centers“ – auch die Einzelhändler in der Wilhelmstraße.

Gute Neuigkeiten für Besucher in der Stadt: Die Treppe am „Q’damm Center“ nimmt weiter Gestalt an. „Die Treppe wird diesen Monat fertig. Dann kommt der Belag drauf, und sobald das durch ist, wird der Aufzug in Betrieb genommen“, heißt es dazu zum Stand der Dinge vom Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker.







Artikel teilen

Artikel teilen