Polizei Altenkirchen ermittelt PV-Anlage am Q’damm Center schon zweites Mal beschädigt Annika Stock 13.11.2026, 16:30 Uhr

i Blick auf die Photovoltaikanlage am Q’damm Center in Altenkirchen. Ein unbekannter Täter hatte diese am Dienstag, 10. November beschädigt. Archivfoto: Annika Stock. Annika Stock

Die PV-Anlage am Q’damm Center ist nicht nur am 10. November, sondern auch schon im Oktober beschädigt worden, wie die Polizei Altenkirchen auf Nachfrage unserer Reporterin erklärt. Auch Stadtchef Ralf Lindenpütz und VG-Chef Jüngerich äußern sich.

In der Kreisstadt Altenkirchen herrscht Fassungslosigkeit nach dem hohen Vandalismusschäden am Q’damm Center, der sich am 10. November ereignete. Wie der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete, liegt der Schaden an den zehn Photovoltaik-Modulen, die mutmaßlich ein Mann durch Würfe auf die PV-Anlage des Q’damm Centers von der Quengelstraße aus verursacht hat, im sechsstelligen Bereich.







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