Abend mit der Maffay-Show-Band Publikum in Wissen genießt musikalische Zeitreise Thomas Hoffmann 01.06.2026, 12:45 Uhr

Peter Maffay gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern. Kein Wunder, dass zahlreiche Coverbands seinen Spuren folgen. Eine aus der obersten Schublade war jetzt erstmals in Wissen zu Gast.

Mehr als zweieinhalb Stunden Megastimmung und das Gefühl, Jahrzehnte in der Zeit zurückgereist zu sein, das beherrschte am Samstagabend die Atmosphäre im Wissener Kulturwerk. Es war Musik von Peter Maffay, die an alte Zeiten erinnerte und manche Jugendträume aufleben ließ.







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