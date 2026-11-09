Hunde, Schweine und Schafe. Daraus lässt sich tierisch gute Musik machen. Das und noch mehr prägte das Wiedersehen mit der Pink-Floyd-Tributeband One of These im Wissener Kulturwerk.
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Wenn in einer Konzertpause das laute Blöken aufgeregter Schafe aus den Lautsprechern quillt, dann wächst die Vorfreude auf das, was da kommen mag: das Kultalbum „Animals“ der britischen Band Pink Floyd. Im Kulturwerk in Wissen bettete die famose Tributeband One of These ihre Verbeugung vor diesem Meilenstein ein in ein Potpourri aus ewigen Hits und weniger bekannten Songs – und rund 300 Zuhörer hatten ihre wahre Freude an dieser Reminiszenz.