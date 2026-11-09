One of These im Kulturwerk
Publikum erlebt tierisch gute Reise in den Floyd-Space
Die bekannte Pink-Floyd-Tributeband One of These, hier mit Sängerin Julia Kopp, gastierte zum wiederholten Mal im Kulturwerk in
Die bekannte Pink-Floyd-Tributeband One of These, hier mit Sängerin Julia Kopp, gastierte zum wiederholten Mal im Kulturwerk in Wissen, dieses Mal mit ihrem "Animals"-Programm.
Elmar Hering

Hunde, Schweine und Schafe. Daraus lässt sich tierisch gute Musik machen. Das und noch mehr prägte das Wiedersehen mit der Pink-Floyd-Tributeband One of These im Wissener Kulturwerk.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn in einer Konzertpause das laute Blöken aufgeregter Schafe aus den Lautsprechern quillt, dann wächst die Vorfreude auf das, was da kommen mag: das Kultalbum „Animals“ der britischen Band Pink Floyd. Im Kulturwerk in Wissen bettete die famose Tributeband One of These ihre Verbeugung vor diesem Meilenstein ein in ein Potpourri aus ewigen Hits und weniger bekannten Songs – und rund 300 Zuhörer hatten ihre wahre Freude an dieser Reminiszenz.
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