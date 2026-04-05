Urteil am Landgericht Koblenz Psychiatrie statt Gefängnis für 36-Jährigen aus AK-Land Markus Kratzer 05.04.2026, 12:00 Uhr

i Ist ein 36-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen schuldunfähig oder nicht? Das Landgericht Koblenz attestierte dem Angeklagten zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit und verhängte eine Haftstrafe - samt Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Alexander Thieme-Garmann

Er klaute zwei Feuerzeuge, weil er sich seine Zigaretten anzünden wollte. Er verletzte einen Mitbewohner mit einem Aschenbecher. Zwei von diversen Taten, die ein 36-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen begangen hat. Jetzt ist das Urteil gesprochen.

Es war gleich ein ganzes Bündel von Delikten, für das der 36-jährige Bernd D. (Name von der Redaktion geändert) auf der Anklagebank saß. So hat er unter anderem im Dezember 2022 in Daaden in einem Supermarkt Waren in einem Gesamtwert von gut 25 Euro gestohlen, unter anderem einen USB-Steckdosenadapter und Süßigkeiten.







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