Er klaute zwei Feuerzeuge, weil er sich seine Zigaretten anzünden wollte. Er verletzte einen Mitbewohner mit einem Aschenbecher. Zwei von diversen Taten, die ein 36-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen begangen hat. Jetzt ist das Urteil gesprochen.
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Es war gleich ein ganzes Bündel von Delikten, für das der 36-jährige Bernd D. (Name von der Redaktion geändert) auf der Anklagebank saß. So hat er unter anderem im Dezember 2022 in Daaden in einem Supermarkt Waren in einem Gesamtwert von gut 25 Euro gestohlen, unter anderem einen USB-Steckdosenadapter und Süßigkeiten.