Amtsgericht Altenkirchen
Prozess um mutmaßlichen Corona-Testbetrug geplatzt
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Werner Klak

Ist durch Betrug mit Corona-Tests in Altenkirchen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden? Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Die geplante Verhandlung vor dem Amtsgericht fand nicht statt.

Lesezeit 1 Minute
Ausgefallen ist kürzlich eine geplante Verhandlung vor dem Amtsgericht Altenkirchen, in der es um einen Schaden in Höhe von 126.000 Euro gehen sollte. Dieser soll durch Betrug mit einer Corona-Teststelle in der Kreisstadt entstanden sein. Die Angeklagten erschienen allerdings nicht zum Verhandlungstermin.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren