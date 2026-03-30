Amtsgericht Altenkirchen Prozess um mutmaßlichen Corona-Testbetrug geplatzt Werner Klak 30.03.2026, 06:00 Uhr

i Das Amtsgericht in Altenkirchen. Werner Klak

Ist durch Betrug mit Corona-Tests in Altenkirchen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden? Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Die geplante Verhandlung vor dem Amtsgericht fand nicht statt.

Ausgefallen ist kürzlich eine geplante Verhandlung vor dem Amtsgericht Altenkirchen, in der es um einen Schaden in Höhe von 126.000 Euro gehen sollte. Dieser soll durch Betrug mit einer Corona-Teststelle in der Kreisstadt entstanden sein. Die Angeklagten erschienen allerdings nicht zum Verhandlungstermin.







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