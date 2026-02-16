Nahezu überall, wo Windkraftanlagen entstehen, regt sich Widerstand. Vor allem bei Plänen auf dem Land. Die erste Infoveranstaltung der neu gegründeten Bürgerinitiative Wippetal bleibt in Erinnerung.
Der Name „Sechsmorgen“ fiel kein einziges Mal, obwohl es genau darum ging – den von der Westerwald/Sieg Energie GmbH (WSE) geplanten Windpark auf den Höhenzügen des Wippe- und Eisbachtals. Gleichwohl machten Sprecher der neu gegründeten Bürgerinitiative (BI) Wippetal ihr Anliegen deutlich, diesen Flecken Natur zu bewahren und das bislang ungetrübte Landschaftsbild zu erhalten.