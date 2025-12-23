Protest gegen geplanten Windpark „Siebenmorgen“

2,2 Prozent der Landesfläche will Rheinland-Pfalz bis 2030 für Windkraft ausweisen. Gut, wenn da die Bürger ein Wörtchen mitreden können. Das geht einerseits über kommunale Betreiber, andererseits über Bürgerinitiativen.
Die Pläne für den ersten Windpark der kommunal geführten Westerwald/Sieg Energie GmbH & Co. KG (WSE) stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Gegen die Errichtung von sechs oder sieben Windkraftanlagen in der Gemarkung „Siebenmorgen“ zwischen Birken-Honigsessen und Elkhausen formiert sich Widerstand.