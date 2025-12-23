Naturnahes Wippetal Protest gegen geplanten Windpark „Siebenmorgen“ Elmar Hering 23.12.2025, 07:00 Uhr

i Angesichts der Windparkpläne sorgt sich dieses Trio um die Natur im Wippetal (von links): Stefan Weitershagen, Daniela Janke und Wolfgang Pohontsch. Im Hintergrund ist der nördliche Höhenzug des Wippetals sehen, der zu Birken-Honigsessen gehört und auf dem zwei der sieben Windkraftanlagen entstehen sollen. Elmar Hering

2,2 Prozent der Landesfläche will Rheinland-Pfalz bis 2030 für Windkraft ausweisen. Gut, wenn da die Bürger ein Wörtchen mitreden können. Das geht einerseits über kommunale Betreiber, andererseits über Bürgerinitiativen.

Die Pläne für den ersten Windpark der kommunal geführten Westerwald/Sieg Energie GmbH & Co. KG (WSE) stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Gegen die Errichtung von sechs oder sieben Windkraftanlagen in der Gemarkung „Siebenmorgen“ zwischen Birken-Honigsessen und Elkhausen formiert sich Widerstand.







