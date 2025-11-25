Kooperation von Alho und Nimak Projekt unterstreicht Westerwälder Innovationskraft 25.11.2025, 12:18 Uhr

i Die automatisierte Punktschweißzelle zur Fertigung von Container-Außenwänden in der neuen Produktionshalle von ProContain wurde jetzt vorgestellt. Julia Ott Marketing Alho Group Services

Im harten industriellen Wettbewerb gehört technologische Kooperation zu den Trümpfen, auf die der Mittelstand setzen kann. So wie jüngst zwischen dem Alho-Ableger ProContain aus Morsbach und dem Wissener Unternehmen Nimak.

Schneller, effizienter, qualitätsbewusst: Diese drei Ziele, die in der Industrie nicht ganz unwichtig sind, konnten jetzt durch die Kooperation zweier heimischer Unternehmen erreicht werden: Die zur Alho-Gruppe (Friesenhagen) gehörende ProContain GmbH hat gemeinsam mit der Firma Nimak (Wissen) eine voll automatisierte Punktschweißzelle in Betrieb genommen.







