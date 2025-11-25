Projekt unterstreicht Westerwälder Innovationskraft

Im harten industriellen Wettbewerb gehört technologische Kooperation zu den Trümpfen, auf die der Mittelstand setzen kann. So wie jüngst zwischen dem Alho-Ableger ProContain aus Morsbach und dem Wissener Unternehmen Nimak.
Lesezeit 2 Minuten
Schneller, effizienter, qualitätsbewusst: Diese drei Ziele, die in der Industrie nicht ganz unwichtig sind, konnten jetzt durch die Kooperation zweier heimischer Unternehmen erreicht werden: Die zur Alho-Gruppe (Friesenhagen) gehörende ProContain GmbH hat gemeinsam mit der Firma Nimak (Wissen) eine voll automatisierte Punktschweißzelle in Betrieb genommen.