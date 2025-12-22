„Sicheren“ Zaun überwunden Problemwolf hat drei Lämmer in Ingelbach getötet Michael Fenstermacher 22.12.2025, 17:12 Uhr

i Hobby-Schafzüchter Mario Jung fand Mitte November drei Lämmer tot ihrer Weide in Ingelbach. Gaby Wertebach

Am Prädikat „wolfssicher“ stört sich dieser Wolf nicht, wenn er Zäune überwindet, um Nutztiere zu erbeuten. Auch für den Riss dreier Lämmer in Ingelbach ist der Rüde GW1896 verantwortlich. Das bestätigt das Koordinationszentrum Luchs und Wolf.

Gut fünf Wochen ist es her, dass S chafzüchter Mario Jung drei seiner Lämmer tot auf ihrer Weide in Ingelbach gefunden hat. Nachdem bereits ein Wolf per DNA-Test als Verursacher festgestellt wurde, steht nun fest: Es handelt sich um den bei Tierhaltern besonders gefürchteten Leitwolf des Leuscheider Rudels GW1896m, der bereits Hunderte Nutztiere im Westerwald getötet hat.







