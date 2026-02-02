Trotz „wolfssicherem“ Zaun Problemwolf GW1896 tötete Schaf in Berzhausen Michael Fenstermacher 02.02.2026, 14:00 Uhr

Der als Problemwolf geltende Rüde GW1896 hat erneut ein Schaf gerissen und dabei einen besonders hochgerüsteten Zaun überwunden (Symbolfoto).

Für Tierhalter im unteren Kreis Altenkirchen ist er ein gefürchteter Bekannter: Nun steht fest, dass Problemwolf GW1896m erneut in der Region ein Schaf gerissen hat. Ein eigentlich als „wolfssicher“ geltender Zaun konnte ihn nicht daran hindern.

Aufgrund einer Serie von Nutztierrissen rund um Weihnachten und des Nachweises eines vierten Rudels im Westerwald war das „Reizthema Wolf“ zuletzt vor allem in der Region rund um den Stegskopf präsent. Doch die Bewertung eines Vorfalls in Berzhausen ruft in Erinnerung, warum das Thema gerade auch im unteren Kreis Altenkirchen seit Jahren im Fokus stand.







