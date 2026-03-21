Mehrener war selbst betroffen Probleme mit dem Wolf lassen Reinhard Kramer nicht los Annika Stock 21.03.2026, 07:00 Uhr

i Reinhard Kramer zeigt gesammelte Dokumente, Zeitungsberichte und Fotos, die er teils ausgedruckt, teils auf seinem Computer über Jahre hinweg angesammelt hat rund um das Thema Wolf und Nutztierrisse. Annika Stock

Zweimal hat der Wolfsrüde GW1896 bei Reinhard Kramer Schafe gerissen. Zudem organisierte der Mehrener die erste Demo zum Thema Wolf. Nun blicken wir auf die Anfänge seines Engagements. Kramer richtet einen deutlichen Appell an die Politik.

„Hier haben schon viele Gespräche zum Wolf stattgefunden“, sagt Reinhard Kramer, als er unsere Reporterin zum Gespräch am großen Holzküchentisch begrüßt. Seit 2021 beschäftigt sich der Mehrener intensiv mit der Thematik Wolf in Deutschland. Denn im besagten Jahr war der Hobbyschäfer selbst zum ersten Mal von einem Rissvorfall auf der eigenen Weide in der Nacht von 6.







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