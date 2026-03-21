Zweimal hat der Wolfsrüde GW1896 bei Reinhard Kramer Schafe gerissen. Zudem organisierte der Mehrener die erste Demo zum Thema Wolf. Nun blicken wir auf die Anfänge seines Engagements. Kramer richtet einen deutlichen Appell an die Politik.
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„Hier haben schon viele Gespräche zum Wolf stattgefunden“, sagt Reinhard Kramer, als er unsere Reporterin zum Gespräch am großen Holzküchentisch begrüßt. Seit 2021 beschäftigt sich der Mehrener intensiv mit der Thematik Wolf in Deutschland. Denn im besagten Jahr war der Hobbyschäfer selbst zum ersten Mal von einem Rissvorfall auf der eigenen Weide in der Nacht von 6.