Pro-Palästina-Demo in Altenkirchen verläuft friedlich

Werner Klak 17.11.2025, 19:18 Uhr

i Sevval Polat, Anmelderin der Kundgebung, unterstrich in einer emotionalen Rede ihre Forderung nach "Freiheit für Palästina". Werner Klak

Pro-Palästina-Kundgebungen gehören in vielen deutschen Großstädten zum Alltag. Nun war erstmals Altenkirchen Schauplatz einer solchen Demo. 50 bis 60 Teilnehmer versammelten sich auf dem Marktplatz – es blieb friedlich, wie die Polizei bestätigt.

Mehrere Dutzend Teilnehmer einer Kundgebung haben sich am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Altenkirchen unter dem Motto „Freiheit für Palästina“ versammelt. Die Polizei schätzt die Anzahl der Demonstranten auf 50 bis 60, wie Guido Böing, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Altenkirchen auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt.







