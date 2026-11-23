Nach Prinzenpaar und Dreigestirn setzt die Karnevalsgesellschaft Wissen in dieser Session bei den erwachsenen Jecken auf einen einzelnen Prinzen. Aber als Solist geht er keineswegs durch die fünfte Jahreszeit.
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Die neue Session ist für große Teile der Wissener Karnevalsgesellschaft (KG) bereits in vollem Gange. Einer ist nicht nur mittendrin, sondern er repräsentiert den Traditionsverein seit seiner Proklamation im Kulturwerk am 8. November an erster Stelle: Dominik Zeuner, der neue Prinz.