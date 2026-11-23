Gesicht der fünften Jahreszeit Prinz Dominik I. tanzt durch den Wissener Karneval Thomas Hoffmann 23.11.2026, 09:00 Uhr

i Prinz Dominik I. (Zeuner). Thomas Hoffmann

Nach Prinzenpaar und Dreigestirn setzt die Karnevalsgesellschaft Wissen in dieser Session bei den erwachsenen Jecken auf einen einzelnen Prinzen. Aber als Solist geht er keineswegs durch die fünfte Jahreszeit.

Die neue Session ist für große Teile der Wissener Karnevalsgesellschaft (KG) bereits in vollem Gange. Einer ist nicht nur mittendrin, sondern er repräsentiert den Traditionsverein seit seiner Proklamation im Kulturwerk am 8. November an erster Stelle: Dominik Zeuner, der neue Prinz.







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