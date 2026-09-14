Fast 30.000 Fotos und Videos mit Kinder- und Jugendfotografie hat ein Geistlicher aus dem Oberbergischen Kreis besessen. Nun wurde der frühere Pfarrer, der auch für einen Teil des AK-Lands zuständig war, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
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Als Pfarrer sei für ihn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen „ein wichtiger und erfüllender Teil“ der Seelsorge gewesen, sagt der heute 47-jährige Geistliche. Gleichzeitig hatte er griffbereit auf dem Handy Tausende Fotos und Videos, die zeigten, wie an jungen Menschen im Alter seiner damaligen Schützlinge explizite sexuelle Handlungen vorgenommen wurden.