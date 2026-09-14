Zu Bewährungsstrafe verurteilt
Priester besaß Tausende Dateien mit Kinderpornografie
Der frühere Pfarrer, hier mit seiner Anwältin Pantea Farahzadi, wurde vom Amtsgericht Waldbröl zu einer Freiheitsstrafe von eine
Der frühere Pfarrer, hier mit seiner Anwältin Pantea Farahzadi, wurde vom Amtsgericht Waldbröl zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt.
Michael Fenstermacher

Fast 30.000 Fotos und Videos mit Kinder- und Jugendfotografie hat ein Geistlicher aus dem Oberbergischen Kreis besessen. Nun wurde der frühere Pfarrer, der auch für einen Teil des AK-Lands zuständig war, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Lesezeit 3 Minuten
Als Pfarrer sei für ihn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen „ein wichtiger und erfüllender Teil“ der Seelsorge gewesen, sagt der heute 47-jährige Geistliche. Gleichzeitig hatte er griffbereit auf dem Handy Tausende Fotos und Videos, die zeigten, wie an jungen Menschen im Alter seiner damaligen Schützlinge explizite sexuelle Handlungen vorgenommen wurden.
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