Verfahren geht in Berufung Priester besaß Kinderpornos: Was zum Fall bekannt ist Michael Fenstermacher 25.09.2026, 09:00 Uhr

i Ein auch für eine Gemeinde im Kreis Altenkirchen zuständiger Priester ist wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischen Medien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. (Symbolfoto) Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Wie geht es nach der eingelegten Berufung mit dem Verfahren gegen einen früheren leitenden Pfarrer wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie weiter? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Fall.

Bis ins Frühjahr 2025 war er als leitender Pfarrer tätig, zuständig auch für eine Gemeinde im AK-Land. Dann wurde er durch das Erzbistum Köln plötzlich vom Dienst freigestellt und nun am 14. September vom Amtsgericht Waldbröl wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt.







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