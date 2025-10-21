Konzert in Christuskirche AK Premieren bei Feier der Singgemeinschaft Busenhausen Julia Hilgeroth-Buchner 21.10.2025, 07:00 Uhr

i Chorleiter Harald Gerhards spornte seine Sängerinnen, die er seit dem Gründungstag begleitet, zu Höchstleitungen an. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Singgemeinschaft Busenhausen feierte eine glanzvolle Premiere zum 45-jährigen Bestehen in der sanierten Christuskirche Altenkirchen. Auch auf einer weiteren Ebene wartete das Jubiläumskonzert mit etwas Besonderem auf.

Wenn sich ein Chor-Geburtstag ankündigt, dann gibt es für die Sänger immer viel zu tun. Die Auswahl des Festprogramms, die Sponsorensuche, das Rühren der Werbetrommel und natürlich fleißiges Proben stehen auf der To-Do-Liste. Vor allem aber muss ein geeigneter Raum für das Happening gefunden werden, und das ist gar nicht leicht.







