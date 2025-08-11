Am 31. August findet das Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten auf dem Sportplatz in Ingelbach statt. Erstmals wird es bereits am 29. August ein rockiges Benefiz-Konzert geben. Auch ein emotionaler Höhepunkt ist geplant.

Ramona Fischer, Vereinsvorsitzende der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten, freut sich auf das anstehende Sommerfest am 31. August. Eine Premiere: Erstmals wird im Vorfeld am 29. August ein rockiges Benefiz-Konzert auf dem Ingelbacher Sportplatz stattfinden.

„Wir hatten die Idee dazu schon lange, gerade auch mit dem Hintergrund, dass die Technik effizient genutzt wird“, blickt Ramona Fischer auf das neue Konzertangebot unter dem Titel „Bernie’s Benefiznacht – Rock für Hoffnung!“. Der Verein freut sich sehr, dass es jetzt zum 31-jährigen Bestehen endlich mit dem Konzert klappt. Bei dem rockigen Abend treten DJ Eric und Jeanluc sowie Acoustic-Solo-Künstler Marcel Hä auf. Der Einlass ist am 29. August ab 18 Uhr, Beginn des Konzerts um 20 Uhr – das Ende voraussichtlich um 24 Uhr. Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse, der Erlös wird für die Vereinsarbeit verwendet. Möglich ist das Konzert auch dank einiger Sponsoren. „Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns auf das Konzert“, sagt Ramona Fischer.

Maskottchen „Bernie Blumenwächter“ steht beim Sommerfest im Mittelpunkt

Das Motto des Sommerfestes lautet „Hier steppt der Bernie.“ Bernie Blumenwächter ist das Maskottchen des Vereins. „Die Blume gehörte ursprünglich zum Logo der Kinderkrebshilfe Gieleroth und der Bär zu den Unnauer Paten“, erklärt Ramona Fischer. Das neue Logo vereint beides. Der freundliche Bär wird in gewisser Weise auch auf dem Sommerfest vertreten sein – Synchronsprecher Benjamin Dazert aus Borod, der „Bernie“ auf der Webseite des Vereins seine Stimme leiht, wird den spaßigen Nachmittag auf dem Sportplatz moderieren.

Denn natürlich werden sich ab 11 Uhr erneut 16 Mannschaften in unterschiedlichen Parcours-Disziplinen messen. Spiel und Spaß stehen im Vordergrund bei dem Wettkampf, an dem Vereine, Freunde und Firmen teilnehmen. „Wir haben ein tolles Spielebauer-Team, das sich sechs Spiele überlegt hat, da dreht sich alles um Bernie“, berichtet Ramona Fischer lächelnd.

i Für die kleinen Besucher gab es allerhand Programm und Spiel- und Hüpfgelegenheiten. Kinderkrebshilfe Gieleroth /Punit

Für Kinder gibt es wieder tolle Spielstationen, Kinderschminken und vieles mehr. Auch die Stars aus „Paw Patrol“ schauen vorbei. Ramona Fischer betont, dass es sich um ein Familienfest mit kleinen Preisen handelt – alle Spielangebote sind für die Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen keinen Eintritt und es gibt zu kleinen Preisen bereits Getränke, Kuchen, Würstchen und mehr.

Ein emotionaler Höhepunkt wird die Nennung der Spendensumme sein, die die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 in ihrer Session für den Verein unter dem Motto „Mer stonn zesamme“ gesammelt hat. Dafür hatten sich die Tollitäten Prinz Julius I. und Prinzessin Anna I. (Vater und Tochter) aus persönlichen, familiären Gründen eingesetzt.

i Ein "tolles" Vater-Tochter-Gespann, im wahrsten Sinne des Wortes. Julius I. van Wijk und Tochter Anna-Sophie, sammelten in der Session Spenden für die Kinderkrebshilfe Gieleroth. Das gesammelte Spendensumme soll beim Sommerfest verkündet werden. Thomas Hoffmann

Ab 16 Uhr gibt es Livemusik und Unterhaltung mit der Brass-Band „Knallblech“. Tolle Preise warten wieder bei der Tombola auf glückliche Gewinner. Hauptpreis ist dieses Mal ein Kia Ceed im Wert von 26.000 Euro. Lose gibt es für 1,50 Euro auf der Webseite des Vereins, auf Facebook kann man zudem verfolgen, wo der nächste Losstand zu finden ist. Zudem gibt es Lose an Tankstellen, in Apotheken und auf dem Sommerfest. Ab 18 Uhr findet am 31. August die Verlosung der Hauptpreise statt, die Auslosung der restlichen Preise erfolgt am Montag, die Teilnehmer werden benachrichtigt, wenn sie gewonnen haben.

Claudia Kinkel von der Firma SKS Kinkes übernimmt die Schirmherrschaft des Sommerfestes.

Die Vorsitzende Ramona Fischer hofft, dass sie beim Sommerfest dabei sein kann – sie erwartet in sechs Wochen ihr erstes Kind. Vorbereitungen sind innerhalb des Vorstands aber natürlich getroffen, falls sich Sommerfest und Geburt doch überschneiden sollten.

Der Verein kümmert sich um betroffene Familien, in denen Kinder oder Erwachsene, die minderjährige Kinder haben, an Krebs erkrankt sind. Das Einzugsgebiet liegt im geografischen Westerwald, der Verein arbeitet mit der Kinderklinik Siegen, Sankt Augustin, dem Ronald McDonald Haus Sankt Augustin und der Uniklinik Gießen zusammen. Weitere Infos: https://kkhg.de/﻿

Betreuungsfälle haben zugenommen

Der Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten betreut momentan 68 Familien. Das ist ein großer Anstieg, zuvor lag die Anzahl immer zwischen 30 bis 40 Familien, wie Ramona Fischer im Gespräch ausführt. Vor zehn Jahren waren es noch elf Familien. Sie erklärt den Anstieg damit, dass 2024 ein Netzwerk geschaffen wurde mit den Palliativteams der Region (Siegen, Koblenz, Hachenburg) – man arbeite hier für die Patienten Hand in Hand. Dies wurde möglich gemacht durch die Zusammenarbeit mit Oberarzt Marcus Linke von der Kinderklinik Siegen, wie Ramona Fischer betont. „Es ist gut, so viele Leute zu haben, mit denen man zusammenarbeitet“, berichtet sie und lobt den engen Austausch. Die Palliativ-Teams verweisen bei Bedarf an den Verein. Zudem wurde 2024 die Vereinssatzung geändert, so werden nun Familien, deren Angehörige (Erwachsene, Kinder) Krebs hatten, bis zu ein Jahr nach dem Tod noch von dem Verein betreut – das war vorher nicht der Fall, wie Ramona Fischer erklärt. ann