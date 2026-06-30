Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld (67 Ortschaften) zeichnet sich unter anderem durch ihre sehr kleinteilige Struktur aus. Um in diesem Punkt Anreize zu setzen, hat die VG jetzt einen Hebel gefertigt.
Lesezeit 1 Minute
Wenn Ortsgemeinden in der VG Altenkirchen-Flammersfeld freiwillig fusionieren, erhalten sie nicht nur von Land einen Zuschuss, sondern auch von der Verbandsgemeinde selbst. Die genauen Modalitäten hat der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in seiner jüngsten Sitzung fast einstimmig beschlossen.