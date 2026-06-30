VG Altenkirchen-Flammersfeld Prämie kann Anreiz für weitere Dorf-Fusionen sein Elmar Hering 30.06.2026, 22:00 Uhr

i Als "Hochzeitsprämie" wird landläufig das bezeichnet, was rheinland-pfälzische Ortsgemeinden vom Land erhalten können, wenn sie sich freiwillig zusammenschließen. Auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld will solche Fusionen fördern. Stephanie Pilick. picture alliance / dpa

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld (67 Ortschaften) zeichnet sich unter anderem durch ihre sehr kleinteilige Struktur aus. Um in diesem Punkt Anreize zu setzen, hat die VG jetzt einen Hebel gefertigt.

Wenn Ortsgemeinden in der VG Altenkirchen-Flammersfeld freiwillig fusionieren, erhalten sie nicht nur von Land einen Zuschuss, sondern auch von der Verbandsgemeinde selbst. Die genauen Modalitäten hat der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in seiner jüngsten Sitzung fast einstimmig beschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen