VG Altenkirchen-Flammersfeld
Prämie kann Anreiz für weitere Dorf-Fusionen sein
Als "Hochzeitsprämie" wird landläufig das bezeichnet, was rheinland-pfälzische Ortsgemeinden vom Land erhalten können, wenn sie
Als "Hochzeitsprämie" wird landläufig das bezeichnet, was rheinland-pfälzische Ortsgemeinden vom Land erhalten können, wenn sie sich freiwillig zusammenschließen. Auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld will solche Fusionen fördern.
Stephanie Pilick. picture alliance / dpa

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld (67 Ortschaften) zeichnet sich unter anderem durch ihre sehr kleinteilige Struktur aus. Um in diesem Punkt Anreize zu setzen, hat die VG jetzt einen Hebel gefertigt.

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Wenn Ortsgemeinden in der VG Altenkirchen-Flammersfeld freiwillig fusionieren, erhalten sie nicht nur von Land einen Zuschuss, sondern auch von der Verbandsgemeinde selbst. Die genauen Modalitäten hat der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in seiner jüngsten Sitzung fast einstimmig beschlossen.

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