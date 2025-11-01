Der diesjährige Wirtschaftsempfang des Kreises Altenkirchen wurde organisiert von der Bellersheim Unternehmensgruppe, die sich mit der Location in Neitersen etwas Außergewöhnliches hat einfallen lassen. Wir ziehen mit den Gastgebern Bilanz.
Eine bayerische Alm war der ungewöhnliche Schauplatz des diesjährigen Empfangs der Wirtschaft im Kreis Altenkirchen auf dem Gelände der Bellersheim Unternehmensgruppe in Neitersen. Aber irgendwie passte die riesige Holzhütte symbolisch zu einer der Hauptforderungen nicht nur der heimischen Firmen an die Politik.