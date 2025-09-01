Eine einzigartige Fusion zum 120. Jubiläum des Birnbacher Posaunenchors gab es nun in der evangelischen Kirche. Bei der festlichen Matinee in Birnbach nahmen ebenso die Posaunenchöre Altenkirchen, Wissen und Urbach sowie der Kreisposaunenchor teil.

Das Stimmengewirr, das gerade noch die evangelische Kirche erfüllt hat, verstummt umgehend, als Jörg Häusler das Podium betritt. Sofort machen sich die Blechbläser im Altarraum zum Einsatz bereit, fangen den verbindlichen Blick des Landesposaunenwarts auf und setzen ihre Instrumente an. Dann ist er endlich da, der Moment, auf den sich die rund 50 Musiker seit Wochen vorbereitet haben: Mit „Highland Cathedral“, der heimlichen schottischen Nationalhymne, eröffnen sie ihre festliche und sehr gut besuchte Matinee. Ein ergreifender Start in einen besonderen Tag, denn das Konzert fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 120. Jubiläum des Birnbacher Posaunenchores statt. Zuvor hatte dessen Dirigent Alfred Stroh, der sich später auch als eloquenter Moderator erwies, alle Gäste herzlich begrüßt. „Es ist einfach toll, dass wir eine so volle Kirche haben“, strahlte Stroh.

Gesamtleiter Jörg Häusler stemmte nun eine ehrenvolle Aufgabe, denn unabhängig davon, dass der Birnbacher Geburtstagschor, die Posaunenchöre Altenkirchen, Urbach und Wissen sowie der Kreisposaunenchor die Konzertliteratur im Vorfeld schon mit ihren eigenen Leitern gründlich einstudiert hatten, gab es in der ganz großen Runde nur wenige Proben. Man durfte also gespannt sei, wie die Premiere dieser einzigartigen Fusion verlaufen würde.

i Alfred Stroh, Leiter des Birnbacher Posaunenchores, begrüßte die Gäste zum Konzert und führte eloquent und informativ durch das Programm. Julia Hilgeroth-Buchner

Doch kaum war der schottisch anmutende Opener verklungen, hieß es schon „Bravo!“, und damit waren sämtliche Sorgen buchstäblich wie weggeblasen. Berühmte Werke großer Meister („Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn, Anton Bruckners „Antiphon“) gingen nun einher mit Choralbearbeitungen, die die Handschrift diverser Komponisten trugen. In Sätzen wie „Allein Gott in der Höh´ sei Ehr“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und „Nun danket alle Gott“ begegnete das Publikum Johann Sebastian Bach, Johannes Kuhlo (Gründer der Posaunenchor-Bewegung), Felix Mendelssohn Bartholdy, Gottfried Reiche, Traugott Fünfgeld oder Alfred Stroh. „Bluesiana“ von Jürgen Hahn, Jens Uhlenhoffs „Erd und Himmel“ und der von den Bläsern schon immer geliebte Satz „Just a closer Walk“ von Richard Roblee erhielten etwas später viel Applaus. In die Abfolge der Stücke eingeflochten waren die Ansprachen der Ehrengäste.

Landesposaunenwart Jörg Häusler beschrieb den Posaunenchor als Gemeinschaft, die Heimat, Trost und Freude schenkt. Landrat Peter Enders sprach von einem „tragenden Element im Gottesdienst“, während VG-Bürgermeister Fred Jüngerich die „gesunde Mischung der Generationen“ lobte. Pfarrer Juri Lange betonte, dass die Musik eine Idee davon vermittle, wie Gott die Menschen trägt. Davon war am Ende des Konzertes viel zu spüren. Nach den Choralbearbeitungen zu „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ begegneten sich alle Beteiligten im Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“. Ein Wunsch, der die Gründergenerationen und die Musiker der Gegenwart, aber auch künftige Bläser umfasste und den Kreis der gelungenen Traditionspflege schloss.