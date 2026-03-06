Vom Fast-Aus zur Power-Truppe Pop meets Gospel am Weltfrauentag in Kausen Daniel-D. Pirker 06.03.2026, 20:30 Uhr

i Mit Chorleiterin Daniela Reichling ging es wieder bergauf für den Frauenchor The Golden Chaptones. Am Weltfrauentag findet nun ein Konzert in Kausen statt. Daniela Reichling

Einst standen die Golden Chaptones vor dem Aus, nun feiern sie am 8. März um 17 Uhr in Kausen ihr Comeback. Mit Leiterin Daniela Reichling wuchs der Chor von 11 auf fast 30 Sängerinnen an. Das Motto am Sonntag: „Pop meets Gospel“.

Nur noch elf Mitglieder – so knapp war es zuletzt um den Frauenchor The Golden Chaptones bestellt. Sogar die Auflösung des Vereins hinter der Gesangsgruppe stand im Raum. Doch am kommenden Sonntag, 8. März, zeigt der Chor, dass er die Kurve bekommen hat.







