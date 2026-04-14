Partnerschaft möglich Polnische Stadt setzt auf Zusammenarbeit mit Kirchen Thomas Leurs 14.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Stadt Kirchen hat aktuell keine Städtepartnerschaft. In Zukunft könnte eine mit der Stadt Gogolin in Polen möglich sein. Thomas Leurs

Noch hat die Stadt Kirchen keine Städtepartnerschaft im Ausland. Dabei gibt es schon lange Kontakt mit der polnischen Stadt Gogolin in Oberschlesien. Diese soll nun intensiviert werden. Auch in Polen zeigt man sich über die Annäherung sehr erfreut.

Mit Abstand am meisten deutsche Städtepartnerschaften gibt es in Frankreich mit 2324. Auf Platz zwei folgt nicht etwa Spanien, Italien oder die Niederlande, sondern unser östlicher Nachbar Polen mit 592. In Zukunft könnte es eine Städtepartnerschaft mehr geben.







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