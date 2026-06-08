Vor der Wache in Siegen-Weidenau kommt es zu dramatische Szenen, als ein Beifahrer zusammenbricht und Polizisten schnell eingreifen müssen. Der Fall zeigt, wie entscheidend regelmäßige Erste-Hilfe-Schulungen sind.

Am vergangenen Freitag haben sich vor der Polizeiwache in Siegen-Weidenau dramatische Szenen abgespielt. Ein 37-jähriger Autofahrer wandte sich in seiner Verzweiflung an die Polizei, wie diese mitteilt. Sein 41-jähriger Beifahrer war kurz zuvor während der Fahrt auf der HTS bewusstlos zusammengesackt.

Gegen 13 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Beifahrer auf der HTS unterwegs. Der 41-Jährige klagte über Unwohlsein und sackte kurz darauf auf dem Autositz zusammen. Der Fahrer entschloss sich in dieser Notlage, die Polizeiwache in Siegen-Weidenau anzufahren. Dort angekommen, stellte er das Fahrzeug vor dem Eingang der Wache ab.

Auch die Rettungsleitstelle wurde informiert﻿

In kürzester Zeit waren ein Polizeihauptkommissar und ein Polizeikommissar am Pkw und holten den Beifahrer heraus. Zuvor war bereits die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Schnell stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass der 41-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte. Die beiden Beamten begannen unverzüglich mit der Reanimation. Die Besatzung des kurz darauf eintreffenden Rettungswagens vergewisserte sich, dass die Beamten die Erste-Hilfe-Maßnahmen richtig durchführten, und ließ sie die Maßnahmen fortsetzen. Die Rettungskräfte selbst bereiteten alles für die Übernahme durch den ebenfalls alarmierten Notarzt vor. Bis dieser eintraf, führten die Beamten unter Anweisung der Rettungskräfte weiterhin die Reanimationsmaßnahmen durch. Der mit dem Rettungshubschrauber eintreffende Notarzt übernahm anschließend die weitere Versorgung des Patienten.

Nach aktuellem Stand hat sich der Zustand des 41-Jährigen im Krankenhaus stabilisiert, und er ist wieder wohlauf. Der Leiter der Polizeiwache, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Hartmann, zeigte sich sehr erfreut über den erfolgreichen Einsatz: „Wir haben seit geraumer Zeit eine Kooperation mit dem DRK, die uns in Sachen Erste Hilfe-Beschulung noch einmal auf ein anderes Level gehoben hat. Einsätze wie dieser belegen, wie wichtig und erfolgreich diese Fortbildungen sind.“