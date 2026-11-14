Infoabend in Daaden
Polizeikommissar rät, wie man Kinder besser schützt 
Norbert Heck vom Polizeipräsidium Koblenz für den Bereich Gewaltprävention hält einen Vortrag im Daadener Bürgerhaus.
Norbert Heck vom Polizeipräsidium Koblenz für den Bereich Gewaltprävention hält einen Vortrag im Daadener Bürgerhaus.
Thomas Leurs

Wie kann ich mein Kind in der digitalen Welt vor Übergriffen schützen? Zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ haben die Kita-Netzwerker der VG Daaden-Herdorf Eltern zu einem Vortrag eingeladen. Ein Polizeihauptkommissar aus Koblenz klärt über Gefahren auf.

Lesezeit 3 Minuten
Der Saal im Bürgerhaus in Daaden ist am Dienstagabend gut gefüllt. Das Thema stößt augenscheinlich auf Interesse. Die Kita-Netzwerker der Verbandsgemeinde (VG) Daaden-Herdorf haben Polizeihauptkommissar Norbert Heck eingeladen. Der ist im Polizeipräsidium Koblenz zuständig für den Bereich Gewaltprävention.
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