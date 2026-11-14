Wie kann ich mein Kind in der digitalen Welt vor Übergriffen schützen? Zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ haben die Kita-Netzwerker der VG Daaden-Herdorf Eltern zu einem Vortrag eingeladen. Ein Polizeihauptkommissar aus Koblenz klärt über Gefahren auf.
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Der Saal im Bürgerhaus in Daaden ist am Dienstagabend gut gefüllt. Das Thema stößt augenscheinlich auf Interesse. Die Kita-Netzwerker der Verbandsgemeinde (VG) Daaden-Herdorf haben Polizeihauptkommissar Norbert Heck eingeladen. Der ist im Polizeipräsidium Koblenz zuständig für den Bereich Gewaltprävention.