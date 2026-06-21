Das war kein dummer Jungenstreich mehr: Durch ein illegales Straßenrennen am Freitagabend bei Wissen haben zwei Männer (20 und 25 Jahre alt) sich und andere in Gefahr gebracht. Die Polizei Betzdorf ermittelt.
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Zwei polizeibekannte junge Männer haben sich am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr mit ihren Autos ein gefährliches Straßenrennen geliefert, das sich mindestens von Bruchertseifen bis nach Wissen erstreckte.Wie die Polizei Betzdorf berichtet, überholten die beiden Fahranfänger im Alter von 20 beziehungsweise 25 Jahren mit ihren BMWs mehrfach andere Fahrzeuge, fuhren nebeneinander her, schalteten trotz der nächtlichen Stunde die Beleuchtung an ...