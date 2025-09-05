Nach dem Messerangriff vom 30. August in der Nähe des Bahnhofs/Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen äußert sich nun auf Anfrage Dienststellenleiter Frank Boden von der Polizei Altenkirchen zur Problematik – und das hat es in sich.

Nach einem Messerangriff in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen äußert sich nun die Polizeiinspektion Altenkirchen noch einmal konkreter auf Anfrage unserer Zeitung zur derzeitigen Lage. Wie Dienststellenleiter Frank Boden auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, habe sich die „aktuelle Situation am Konrad-Adenauer-Platz/Bahnhofsbereich leider im Vergleich zu den Vorjahren nicht so relevant verändert wie erhofft.“ Zwar ist laut Boden die Anzahl der Straftaten geringer als in den Vorjahren, jedoch wird der Bereich in der Bevölkerung von „vielen weiterhin kritisch gesehen.“ So konnten auch die zahlreichen Kontrollen der Polizei hier noch keine spürbare Veränderung herbeiführen.

Laut Zahlen der Polizei Altenkirchen wurden folgende Straftaten am Konrad-Adenauer-Platz statistisch erhoben: Vom 1. März 2022 bis 1. März 2023 kam es zu 112 Straftaten. Im Vergleichszeitraum 2023 bis 1. März 2024 wurden 117 Straftaten vermerkt. Im Zeitraum vom 2. März 2024 bis 1. März 2025 ereigneten sich im Bereich Bahnhof/Konrad-Adenauer-Platz 75 Straftaten im öffentlichen Raum. Hierbei wurden Straftaten wie unter anderem Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch nicht berücksichtigt. Die Schwerpunkte liegen laut dem Dienststellenleiter der Polizei Altenkirchen im Bereich Diebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung „Die Anzahl der Straftaten ist somit rückläufig. Ob sich dieser Trend im Verlauf des Jahres 2025 bestätigt, kann aktuell nicht gesagt werden“, so Boden weiter.

„Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei wurden im Rahmen von Fußstreifen zahlreiche Kontrollen durchgeführt.“

berichtet Dienststellenleiter Frank Boden von der Polizeiinspektion Altenkirchen. Er betont, dass der genannte Bereich um den Bahnhof in den letzten drei Jahren einen Schwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit darstellte.﻿

Wie Boden weiter ausführt, stellte der genannte Bereich um den Bahnhof in den vergangenen drei Jahren einen Schwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit dar. „Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei wurden im Rahmen von Fußstreifen zahlreiche Kontrollen durchgeführt“, so Boden. Dazu wurde die Entwicklung um den Bahnhof mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sowie der Stadt Altenkirchen regelmäßig thematisiert, was nun in der Änderung der Gefahrenabwehrverordnung mündete, die zum 1. August 2025 in Kraft trat. Die neue Verordnung soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und Anlagen gewährleisten. Hierbei ist der Konsum alkoholischer Getränke auf Spielplätzen und öffentlichen Plätzen untersagt. Hier würden Polizei und Ordnungsamt verstärkt Kontrollen durchführen und man sei mit diesen im Gespräch, betonte Stadtchef Ralf Lindenpütz. „Wir werden auch in Zukunft, gemeinsam mit den Vertretern des Ordnungsamtes, Kontrollmaßnahmen durchführen“, kündigt Frank Boden an.

„Aus meiner Sicht führen Fußstreifen und andere Arten der polizeilichen Präsenz zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühls. Dies wird uns auch regelmäßig durch Passanten zurückgespiegelt“, erklärt Boden. Das spiegelt auch die geäußerten Meinungen wieder, die unserer Zeitung vor Ort zur Thematik entgegengebracht wurden. So sei die polizeiliche Präsenz positiv aufgefallen und wurde von vielen Bürgern als wichtig für den betroffenen Bereich empfunden. Einige wünschen sich weitere Polizeipräsenz.

Drogenumschlagplatz „Wäldchen“ ist der Polizei bekannt

Unserer Zeitung hatten Ladeninhaber und Bürger vor Ort berichtet, dass in dem „Wäldchen“, dass sich wenige Meter entfernt vom Bahnhof befindet, Drogengeschäfte und sonstige kriminelle Tätigkeiten wohl abgewickelt werden würden. Die Drogenproblematik im „Wäldchen“ ist der Polizei in diesem Kontext bekannt, wie Boden erklärt. „Wie erhalten immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, für die wir dankbar sind und denen wir natürlich auch nachgehen. Wir stehen im engen Austausch mit der Kriminalinspektion in Betzdorf, die für die Bearbeitung dieses Deliktfelds zuständig ist“, sagt er.

Die jüngste Messerattacke mache auch den Dienststellenleiter betroffen. Auf die Frage unserer Zeitung, wie sich der Angriff auf die weitere polizeiliche Arbeit vor Ort auswirkt, sagt Boden: „Der Vorfall bestätigt uns in der polizeilichen Bewertung der Örtlichkeit und der Notwendigkeit, die polizeilichen Kontrollen in einer hohen Intensität fortzuführen.“