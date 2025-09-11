Den Sommer über, aber auch aufgrund der jüngsten Vorfälle in Betzdorf, hat die Polizei die Innenstadtprävention angepasst. Die Präsenz der Ordnungshüter, die weiterhin von der Bereitschaftspolizei unterstützt wird, soll zusätzlich ausgeweitet werden.

Für Schlagzeilen sorgten jüngst ein Randalierer und eine 20- bis 30-köpfige Menschenmenge, die sich mit ihm in der Betzdorfer Innenstadt offenbar aufgrund eines Missverständnisses gegen Streifenpolizisten solidarisierte. Die Sicherheitslage im Zentrum der größten Stadt im Kreis Altenkirchen beschäftigt die Bürger seit Längerem. Beschwerden über die Situation von Einzelhändlern hatten vor rund zweieinhalb Jahren dazu geführt, dass die örtliche Polizei im Rahmen der Innenstadtprävention Unterstützung von der Bereitschaftspolizei angefordert hatte.

Nach wie vor sind die Kräfte aus Koblenz im Zusammenspiel mit den Polizisten von vor Ort regelmäßig in Betzdorf auf Patrouille. Dies hat die Polizei Betzdorf unserer Zeitung auf Anfrage bestätigt. Zudem wurde die Schwerpunktsetzung bei der Innenstadtprävention angepasst. Die Intensität der Einsätze ist dabei lage- und einsatzbedingt. Wenn gerade nicht ausreichend Bereitschaftspolizisten zur Verfügung stehen, werden die Lücken mit eigenen Beamten gefüllt, sodass die Präsenz vor Ort gewährleistet ist. Und das gilt auch für die anderen beiden Hauptgemeinden im Verantwortungsgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf: Kirchen und Wissen. Die Einsätze der Bereitschaftspolizei sind dabei als eine Ergänzung zu den eigenen Streifen zu verstehen.

Eines der Hauptziele: Es gar nicht erst zu Straftaten kommen zu lassen

Generell über den Sommer und aufgrund des jüngsten Vorfalls wurde die Innenstadtprävention noch mal angepasst, sodass eine erhöhte Polizeipräsenz vor Ort gewährleistet ist. Und wie unsere Zeitung bereits in der Vergangenheit berichtete, muss die nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sein - Beamte treten also auch in Zivilkleidung in Erscheinung. Doch eben nicht nur. Und genau das ist eines der Ziele, das sich aus dem Namen Innenstadtprävention ableitet: es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass sich mögliche Täter zu Straftaten in der Innenstadt hinreißen lassen. Man soll sehen, dass die Polizei im öffentlichen Raum präsent ist. Durch sichtbare Präsenz und Maßnahmen wie Kontrollen, Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen von Personen sollen außerdem entsprechende Straftaten oder Gefahren abgewehrt werden.

Ein zusätzliches Ziel der Innenstadtprävention: die Bekämpfung der Anonymität von Einzeltätern, die in Gruppen agieren, durch Personenkontrollen und die Feststellung der Identität. Im Sommer 2023 hatten Polizei, Politik und Verwaltung, die bei dem Thema eng zusammenarbeiten, ein positives Fazit der Innenstadtprävention gezogen. Bei den Tätern und potenzielles Unruhestiftern hatte es sich damals laut Polizei um Jugendliche, teils im sehr jungen Alter, und Heranwachsende gehandelt, bei dem sich der soziale und ethnische Hintergrund nicht eingrenzen hatte lassen. Auch aktuell bestätigt die Polizei Betzdorf, dass es sich bei den Tätern in der Regel um Jugendliche handelt, die sich nicht zu benehmen wissen.